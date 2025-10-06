مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2025م، من انتزاع (1.319) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (26) لغمًا مضادًا للأفراد، و(65) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.227) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق “مسام” من نزع (479) ذخيرة غير منفجرة، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و(25) لغمًا مضادًا للأفراد و(54) لغمًا مضادًا للدبابات و(594) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة. ونزع الفريق (4) ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع (136) ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونزع في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، و (3) ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق (8) ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و(4) ألغام مضادة للدبابات و(4) ذخائر غير منفجرة، وفي مديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المظفر، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (517.818) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.