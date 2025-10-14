Icon

يواصل جهوده الإنسانية لحماية المدنيين

“مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام نشاطه الميداني، حيث تمكن خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025م من نزع 815 لغمًا بمختلف أنواعها في مناطق متفرقة من اليمن.

وشملت الألغام المنزوعة: 6 ألغام مضادة للأفراد، و56 لغمًا مضادًا للدبابات، و748 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة مبتكرة، وفقًا لما أعلنته فرق المشروع.

وفي محافظة عدن، تم نزع 184 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوة ناسفة واحدة، كما نُزعت عبوات وألغام مختلفة في مديريات بمحافظات الضالع، الحديدة، الجوف، حجة، مأرب، شبوة، وتعز، ضمن جهود موسّعة لتطهير المناطق من الخطر.

وبذلك، ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 2,134 لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع “مسام” حتى الآن 518,633 لغمًا زرعت عشوائيًا في الأراضي اليمنية، مستهدفة حياة المدنيين الآمنين من أطفال ونساء وكبار سن.

ويواصل المشروع، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، دوره الإنساني في تأمين حياة المدنيين اليمنيين، وتطهير الأراضي من تهديد الألغام، ضمن رؤية المملكة الرامية إلى دعم الأشقاء وتمكينهم من العيش بأمان واستقرار.

 

