مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارع وممتلكات الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية.

