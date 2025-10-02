مسلسل فخر السويدي ينطلق حصريًا على STC TV

أعلنت منصة STC TV عن عرض أولى حلقات المسلسل السعودي فخر السويدي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السينمائية للعمل في صالات السينما السعودية خلال الفترة الماضية.

ويستكمل المسلسل القصة الكاملة لطلاب مدرسة ثانوية السويدي، حيث يقدم معالجة درامية موسعة تتناول تفاصيل الحياة داخل المدرسة، مع جرعة أكبر من المواقف الكوميدية مقارنة بما قُدم في الفيلم.



ويتولى الفنان فهد أبو سلوم تجسيد شخصية “شاهين”، مدير المدرسة، الذي يسعى لتأسيس فصل “الشرعي” على الرغم من اعتراض مالك المدرسة، ليخوض سلسلة من التحديات لإثبات فكرته وإنجاحها.

ويشارك في بطولة العمل كل من: الممثل الشاب سعيد القحطاني بدور “مازن”، ويزيد الموسى بدور “سعيد”، إلى جانب أسامة الحربي، ياسين غزاوي، مهند صالح، عبدالعزيز المبدل، ونايف الفواز.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج هشام فتحي، عبدالله بامجبور، وأسامة الصالح، ومن إنتاج شركة قطرب بالتعاون مع حكواتي.