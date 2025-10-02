Icon

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة Icon فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد Icon رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية Icon فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل Icon القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة Icon المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال Icon الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية Icon البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

مسلسل فخر السويدي ينطلق حصريًا على STC TV

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
مسلسل فخر السويدي ينطلق حصريًا على STC TV

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة STC TV عن عرض أولى حلقات المسلسل السعودي فخر السويدي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السينمائية للعمل في صالات السينما السعودية خلال الفترة الماضية.

ويستكمل المسلسل القصة الكاملة لطلاب مدرسة ثانوية السويدي، حيث يقدم معالجة درامية موسعة تتناول تفاصيل الحياة داخل المدرسة، مع جرعة أكبر من المواقف الكوميدية مقارنة بما قُدم في الفيلم.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تستعد لثاني مكسب أسبوعي

أسعار النفط تستعد لثاني مكسب أسبوعي

تصدر إنتر ميلان لـ ترتيب الدوري الإيطالي يضغط اليوفي وروما

تصدر إنتر ميلان لـ ترتيب الدوري الإيطالي يضغط اليوفي وروما


ويتولى الفنان فهد أبو سلوم تجسيد شخصية “شاهين”، مدير المدرسة، الذي يسعى لتأسيس فصل “الشرعي” على الرغم من اعتراض مالك المدرسة، ليخوض سلسلة من التحديات لإثبات فكرته وإنجاحها.

ويشارك في بطولة العمل كل من: الممثل الشاب سعيد القحطاني بدور “مازن”، ويزيد الموسى بدور “سعيد”، إلى جانب أسامة الحربي، ياسين غزاوي، مهند صالح، عبدالعزيز المبدل، ونايف الفواز.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج هشام فتحي، عبدالله بامجبور، وأسامة الصالح، ومن إنتاج شركة قطرب بالتعاون مع حكواتي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يتغلب على النجمة بهدفين في دوري روشن
الرياضة

الفيحاء يتغلب على النجمة بهدفين في دوري...

الرياضة
أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري
أخبار رئيسية

أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن...

أخبار رئيسية
قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت
السعودية اليوم

قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى...

السعودية اليوم
فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف...

السعودية اليوم
لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد روسيا
العالم

لافروف: سنرد بحزم على أي هجوم ضد...

العالم
الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم...

السعودية اليوم
بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة
السعودية اليوم

بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة

السعودية اليوم