النيابة أمرت بحبس المتهمين

مشاجرة تنتهي بمقتل بلوجر مصري شهير

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٨ مساءً
مشاجرة تنتهي بمقتل بلوجر مصري شهير
المواطن - فريق التحرير

عاش سكان منطقة المطرية بالقاهرة، وقتاً عصيباً بعد الإعلان عن وفاة صانع المحتوى المصري يوسف شلش إثر تعرضه لطلق ناري خلال شجار عنيف وقع في أحد شوارعها .

وتفصيلاً، فقد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من أهالي المنطقة بوقوع مشاجرة في المطرية أسفرت عن إصابة شاب يدعى يوسف شلش، حيث انتقل رجال المباحث فوراً إلى الموقع، وتبين من خلال الفحص قيام متهمين بالاعتداء عليه وإصابته بطلق ناري، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وبعد الفحص وجمع المعلومات، اتضح وقوع مشاجرة بين يوسف ومجموعة من الأشخاص، أطلق أحدهم خلالها طلقة نارية استقرت في جسد يوسف ما أدى إلى وفاته فوراً.

كما جرى فحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط موقع الحادث، وسماع أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهمين استقلوا سيارة وفروا هاربين بعد إطلاق الرصاص.

قرار بحبس المتهمين

وجُمعت التحريات حول علاقة المجني عليه والمقربين منه، لتكشف أن الجناة كانوا يستهدفون شقيقه بسبب خلافات قديمة بينهم، لكن الطلقات أصابت صانع المحتوى يوسف شلش عن طريق الخطأ.

وخلال ساعات قليلة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين ومكان اختبائهم بعد تتبع تحركاتهم بدقة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لجثة الشاب، لتحديد سبب الوفاة الحقيقي.

