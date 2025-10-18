مشاركة سعودية مميزة في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بالقاهرة

يعدّ المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الثانية المنعقد حاليًا في القاهرة، حدثًا اقتصاديًا وزراعيًا مهمًا يجمع بين المنتجين والمستوردين من مختلف الدول العربية، من بينها المملكة.

وتقدم الشركات السعودية المشاركة عروضًا لمنتجاتها من التمور ومشتقاتها في إطار تنمية وتحفيز منظومة التصدير الوطنية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 250 مستوردًا وشركة منتجة من مصر والدول العربية، إلى توقيع صفقات تجارية وتعاقدات بين أصحاب مصانع ومزارع التمور من الدول المنتجة والمشاركة في المعرض وبين كبار المستوردين للمواد الغذائية من الدول المختلفة، كما يُسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، ويشجع على تبادل الخبرات والشراكات التجارية والاستثمارية مما يجعله منصة مثالية للحوار بين الدول المنتجة والمستوردة.

ويعزز المعرض من مكانة مصر في سوق التمور العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، كما يعزز الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجهات العربية والدولية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتتخلل فعاليات المعرض جلسات حوارية، وتوقيع صفقات تجارية، وعروض لمنتجات التمور المتنوعة، إضافة إلى ورش عمل حول تطوير القطاع.