وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة لجريان السيول وتدفق الشلالات بالعارضة في منطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
تصوير جوي 📸
العارضة بمنطقة #جازان اليوم تصوير عضو الفريق سام جازان @sam_jazan pic.twitter.com/ohSCYw1X06
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) October 9, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.
ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.