مصرع 10 أشخاص بانفجار ناقلة نفط في إندونيسيا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار ناقلة نفط في إندونيسيا.

انفجار ناقلة نفط

وذكرت الشرطة الإندونيسية أن حريقًا تبعه انفجار بناقلة لزيت النخيل الخام في حوض سفن بجزيرة باتام الإندونيسية مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأوضح رئيس شرطة الجزر أسيب سافرودين، أن حريقًا اندلع في الناقلة وأسفر عن انفجار قوي، وذلك أثناء وجود عمال الصيانة على متنها، مضيفًا أن الناقلة كانت تخضع للصيانة في حوض السفن بميناء تانجونجونتسانج.