Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 10 أشخاص بانفجار ناقلة نفط في إندونيسيا

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
مصرع 10 أشخاص بانفجار ناقلة نفط في إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار ناقلة نفط في إندونيسيا.

انفجار ناقلة نفط

وذكرت الشرطة الإندونيسية أن حريقًا تبعه انفجار بناقلة لزيت النخيل الخام في حوض سفن بجزيرة باتام الإندونيسية مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

قد يهمّك أيضاً
أستراليا وإندونيسيا يشهدان كسوفًا نادرًا للشمس الخميس

أستراليا وإندونيسيا يشهدان كسوفًا نادرًا للشمس الخميس

فيضان يقتل 30 ويجلي الآلاف في إندونيسيا

فيضان يقتل 30 ويجلي الآلاف في إندونيسيا

وأوضح رئيس شرطة الجزر أسيب سافرودين، أن حريقًا اندلع في الناقلة وأسفر عن انفجار قوي، وذلك أثناء وجود عمال الصيانة على متنها، مضيفًا أن الناقلة كانت تخضع للصيانة في حوض السفن بميناء تانجونجونتسانج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين
العالم

إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

العالم
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا

العالم