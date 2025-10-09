مصرع 13 شخصًا في قصف طال مسجدًا بالفاشر السودانية

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
لقي (13) شخصًا مصرعهم، فيما أصيب أكثر من (21) آخرين في قصف لقوات الدعم السريع طال مسجدًا بمدينة الفاشر غربي السودان، وفقًا لمتطوعين وشهود عيان.
وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في بيان صحفي اليوم: “إن مسجد أبو شوك تعرض لقصف مدفعي أمس، وتمكن المتطوعون من رفع الأنقاض اليوم وتم إخراج 13 جثة من تحت أنقاض المسجد، وهناك أكثر من 21 مصابًا”.
وأضاف البيان: “يؤوي المسجد عشرات الأسر التي فرت من حي أبو شوك بعد أن توغلت قوات الدعم السريع مؤخرًا إلى داخل الحي”.
وأدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) الهجمات الأخيرة التي وقعت في مدينة الفاشر.