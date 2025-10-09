مصرع 13 شخصًا في قصف طال مسجدًا بالفاشر السودانية

لقي (13) شخصًا مصرعهم، فيما أصيب أكثر من (21) آخرين في قصف لقوات الدعم السريع طال مسجدًا بمدينة الفاشر غربي السودان، وفقًا لمتطوعين وشهود عيان.

وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في بيان صحفي اليوم: “إن مسجد أبو شوك تعرض لقصف مدفعي أمس، وتمكن المتطوعون من رفع الأنقاض اليوم وتم إخراج 13 جثة من تحت أنقاض المسجد، وهناك أكثر من 21 مصابًا”.

وأضاف البيان: “يؤوي المسجد عشرات الأسر التي فرت من حي أبو شوك بعد أن توغلت قوات الدعم السريع مؤخرًا إلى داخل الحي”.

وأدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) الهجمات الأخيرة التي وقعت في مدينة الفاشر.