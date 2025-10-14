مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
لقي 14 عاملًا مصرعهم اليوم، في منجم ذهب جنوب شرق فنزويلا، بعد أن غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة.
وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر في بيان بتشكيل مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث في بلدة إل كاياو، الواقعة في منطقة حدودية مع غيانا والبرازيل.