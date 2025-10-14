مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا

لقي 14 عاملًا مصرعهم اليوم، في منجم ذهب جنوب شرق فنزويلا، بعد أن غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

مياه الأمطار تغرق منجم ذهب

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر في بيان بتشكيل مركز قيادة لتنسيق عمليات انتشال الجثث في بلدة إل كاياو، الواقعة في منطقة حدودية مع غيانا والبرازيل.