مصرع 23 شخصًا في المكسيك بسبب الأمطار

لقي 23 شخصًا على الأقل مصرعهم في المكسيك جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت السلطات المحلية خلال الساعات الماضية.

وأفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية عن هطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، حيث حددت ولايات فيراكروز في الشرق وكويريتارو وهيدالغو في الوسط وسان لويس بوتوسي في وسط شمال البلاد، بوصفها المناطق الأكثر تضررًا.

أمطار غزيرة وتضرر منازل

وسُجلت 16 وفاة في هيدالغو‘ إضافة إلى تضرر ألف منزل، وخمس وفيات وفقدان 11 شخصًا في ولاية بويبلا، وتوفي فتى في ولاية فيراكروز وضابط شرطة في كويريتارو.

وقالت رئيس المكسيك كلوديا شينباوم بعد عقدها اجتماعات مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها “نعمل على دعم السكان وإعادة فتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي”.

وأعلن الجيش المكسيكي أنه سيعمل على توزيع المساعدات في المناطق المتضررة.