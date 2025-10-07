مضطرب نفسيًا يقتحم الكابيتول

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالشرقية النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
ألقت شرطة ولاية واشنطن القبض على رجل اقتحم مبنى الكابيتول في العاصمة الإدارية للولاية، بعد أن تسبب في أعمال تخريب وحرق داخل المبنى التاريخي مساء الأحد.
ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم شرطة الولاية، كريس لوفتيس، فإن المشتبه به – الذي يعاني من اضطرابات نفسية سابقة – اقتحم المبنى مستخدمًا مطرقتين، حيث حطم أحد الأبواب الزجاجية، وأشعل النار في سجادة وعلم، كما أسقط تمثالين نصفيين لكلٍّ من الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن والزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ جونيور.
وأضاف لوفتيس أن المشتبه به أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام مبنى الهيئة التشريعية حوالي الساعة العاشرة والربع مساءً، قبل أن يلاحظه أحد موظفي إدارة الخدمات العامة ويبلغ السلطات فورًا، لتتوجه فرق الأمن وتتمكن من السيطرة على الوضع دون وقوع إصابات.
وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن تصرفات الجاني كانت “متعمدة إلى حدٍّ كبير”، لكنها تعكس حالة من الاضطراب النفسي الحاد. وقد وُجهت إليه تهم السطو من الدرجة الأولى، والحرق العمد، والتخريب المتعمد، قبل إيداعه سجن مقاطعة ثورستون بانتظار استكمال التحقيق.