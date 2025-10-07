Icon

مضطرب نفسيًا يقتحم الكابيتول

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
مضطرب نفسيًا يقتحم الكابيتول
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة ولاية واشنطن القبض على رجل اقتحم مبنى الكابيتول في العاصمة الإدارية للولاية، بعد أن تسبب في أعمال تخريب وحرق داخل المبنى التاريخي مساء الأحد.

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم شرطة الولاية، كريس لوفتيس، فإن المشتبه به – الذي يعاني من اضطرابات نفسية سابقة – اقتحم المبنى مستخدمًا مطرقتين، حيث حطم أحد الأبواب الزجاجية، وأشعل النار في سجادة وعلم، كما أسقط تمثالين نصفيين لكلٍّ من الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن والزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ جونيور.

وأضاف لوفتيس أن المشتبه به أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام مبنى الهيئة التشريعية حوالي الساعة العاشرة والربع مساءً، قبل أن يلاحظه أحد موظفي إدارة الخدمات العامة ويبلغ السلطات فورًا، لتتوجه فرق الأمن وتتمكن من السيطرة على الوضع دون وقوع إصابات.

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن تصرفات الجاني كانت “متعمدة إلى حدٍّ كبير”، لكنها تعكس حالة من الاضطراب النفسي الحاد. وقد وُجهت إليه تهم السطو من الدرجة الأولى، والحرق العمد، والتخريب المتعمد، قبل إيداعه سجن مقاطعة ثورستون بانتظار استكمال التحقيق.

