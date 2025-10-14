Icon

مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
المواطن - فريق التحرير

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق جموع المعتمرين وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع.

وبين الفيديو لحظات روحانية تفيض بالمهابة والسكينة، حيث تجددت مشاعر الشوق والرهبة في قلوب الزوار، الذين امتلأت أفئدتهم بالتذلل والخضوع لله عز وجل.

كما عكست المشاهد انسيابية الحركة في أروقة وساحات المسجد الحرام، مع التزام المعتمرين بالأنظمة والإرشادات التي تسهّل أداء المناسك في أجواء آمنة ومريحة.

ووثّق الفيديو لحظات مؤثرة امتلأت فيها العيون بالدموع والقلوب بالرهبة والخضوع، حيث رفع المصلّون أكفّهم بالدعاء، تجددت معها مشاعر الشوق إلى بيت الله الحرام، في مشهد يجسّد عظمة المكان وقدسيته، ويعبّر عن وحدة المسلمين وتلاحمهم في أقدس بقاع الأرض.

 

https://x.com/alekhbariyatv/status/1977970836922343465

