الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين
المواطن - واس

بدأت معاصر الزيتون في منطقة الجوف عصر إنتاج الحيازات الزراعية والمشاريع الزراعية في جانب الزيتون لإنتاج زيت الزيتون والزيتون المكبوس لتسويق الإنتاج في السوق المحلية داخل المملكة وخارجها.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد الفاضل عن تطوير معصرة الجمعية لتواكب زيادة الإنتاج في منطقة الجوف وتلبية الطلب العالي للمزارعين ورفع كمية الإنتاج خلال اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن معصرة الجمعية تعمل منذ العام 1416 هـ لخدمة المزارعين والمساهمين في الجمعية، وتم تطوير المعصرة وفق أحدث ما توصلت له الابتكارات التقنية في معاصر الزيتون عالميًا حيث ارتفع حجم الإنتاج من 18 طنًا حتى 60 طنًا خلال 24 ساعة.

وأشار الفاضل إلى أن الجمعية استقطبت أحدث المعاصر الإيطالية الصنع التي جرى تدشينها في العام الماضي وتعمل خلال الموسم الحالي على مدى الساعة لفترة تمتد حتى شهر يناير من العام الميلادي المقبل وفقًا لحجم إنتاج المزارعين، فيما استقبلت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض العام الماضي إنتاج 215 مزارعًا وتم عصر إنتاجهم وإخضاعه لفحوصات مخبرية للتأكد من سلامة المنتجع بالتعاون مع مختبرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح أستاذ البيئة والزراعة المشارك بقسم الأحياء في جامعة الجوف الدكتور بسام العويش أن المنطقة تحوي ما يزيد على 25 مليون شجرة زيتون تبدأ إنتاجها في كل عام في مطلع أكتوبر عبر العديد من المشاريع الزراعية الكبرى وصغار المزارعين، ومن ذلك أصناف متعددة تتفاوت في كمية الزيت وحجم الثمار للزيتون المكبوس الذي يعد للمائدة منها صنف أربوكينا وكوريني وأربوزانا وصوراني وزيتي وبيكوال.

مهرجان الزيتون

وتحتفي منطقة الجوف في كل عام عبر مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف بإنتاج المشاريع الزراعية والمزارعين في تظاهرة اقتصادية وترفيهية وثقافية تسهم في تسويق إنتاج المنطقة من زيت الزيتون وزيتون المائدة المكبوس، إضافةً إلى الصناعات التحويلية ومن ذلك صابون الزيتون والمخللات ومنتجات التجميل وورق شاي الزيتون وسلطة الزيتون، في حين يقدم المنتجون والمنتجات في كل عام ابتكارات غذائية يكون الزيتون وزيت الزيتون أساسًا في تصنيعها، والمنافسة على جوائز المهرجان في كل عام والتي تصل إلى نصف مليون ريال.

