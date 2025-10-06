معجم الدرعية إصدار جديد في كتاب الرياض 2025 رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
بالتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 صدر كتاب “معجم الدرعية” ويقع في 71 صفحة من القطع الصغير، ليضاف إلى سياق المؤلفات التي تتحدث عن هذه المدينة التاريخية العريقة.
ويحتوي المعجم الذي ألفه الباحث السعودي: خالد بن أحمد السليمان، على 171 موقعًا جغرافيًا تضمها “محافظة الدرعية”، سواء أكانت جبالًا، أم بساتين، أم أحياء عمرانية، أم أودية وشعاب، والتعريف بها بشكل مبسط ومختصر.
واستهل الكتاب بموجز عن “الدرعية” جاء فيه أنها تقع على ضفاف وادي حنيفة الشرقية والغربية، وتحتوي على بساتين من النخيل العديدة، ويتخللها عددًا من الأودية الفرعية المختلفة، والشعاب، والأحياء مثل حي الطريف.