معرض الجامعات الأمريكية يختتم جولته في المملكة بحضور لافت من الطلبة السعوديين

اختتمت فعاليات معرض الجامعات والكليات الأمريكية الذي نظمه برنامج EducationUSA التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في مدن جدة والرياض والظهران، بمشاركة ممثلي القبول من عشرات الجامعات الأمريكية، وسط حضور لافت من الطلبة السعوديين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة.

وأُقيم المعرض في جدة يوم 12 أكتوبر بمدارس العرب العالمية، ثم في الرياض يوم 15 أكتوبر بفندق إنتركونتيننتال، واختُتم في الظهران يوم 18 أكتوبر بفندق جراند حياة الخبر.

وأتاح المعرض للطلبة التعرف على الفرص الدراسية والتخصصات الحديثة في الجامعات الأمريكية، إلى جانب الحصول على إرشادات حول متطلبات القبول والمنح الدراسية وبرامج الدراسات العليا.

جامعة نيو هيفن تعلن خطتها لافتتاح فرع في الرياض

وأعلنت جامعة نيو هيفن الأمريكية خلال مشاركتها في المعرض عن خطتها لافتتاح فرع جامعي جديد في مدينة الرياض، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، ضمن جهود المملكة لاستقطاب الجامعات العالمية وتعزيز قطاع التعليم العالي.

وتُعد الجامعة، التي تأسست عام 1920، من المؤسسات التعليمية الأمريكية المرموقة، وكانت قد وقّعت في 13 أبريل الماضي اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتأسيس فرعها في العاصمة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025.

وفي تصريح خاص إلى “المواطن“، تحدث الدكتور ليو ليستر، مدير فرع جامعة نيو هيفن في السعودية، عن أهداف الجامعة وخططها المستقبلية في المملكة، موضحًا حرصها على تقديم تجربة تعليمية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم التحول المعرفي.

ومن المقرر أن يُفتتح الحرم الجامعي الجديد لجامعة نيو هيفن في أغسطس 2026 بعد استكمال الموافقات التنظيمية النهائية، وسيضم ثلاث كليات رئيسية هي: كلية الأعمال والتحولات الرقمية، وكلية الهندسة والتصنيع المتقدم، وكلية الفنون والعلوم التطبيقية، إلى جانب تخصصات حديثة تشمل الرياضات الإلكترونية وتصميم الألعاب وإدارة الرياضة والسياحة وتصميم الجرافيك.

وأضاف الدكتور ليستر: “نطمح لأن نكون جامعة رائدة تساهم بفاعلية في تحقيق رؤية 2030، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم التخصصات المستقبلية. ونتوقع أن يصل عدد طلابنا بعد الاستقرار إلى ما بين 10,000 و13,000 طالب، فيما سيبدأ الموسم الأول بحوالي 750 طالبًا فقط.”

وبيّن أن الجامعة ستركز في المرحلة الأولى على درجات البكالوريوس والماجستير، مع إطلاق برامج الشهادات القصيرة والتعلم مدى الحياة لتطوير المهارات المتخصصة، وختم حديثه قائلًا: “في الوقت الراهن لا توجد خطط لإطلاق برامج الدكتوراه في الرياض، لكننا نؤمن أن التعليم المستمر والدورات القصيرة سيكون لهما دور محوري في دعم التنمية البشرية وتحقيق الطموحات التعليمية للمملكة.”

800 برنامج وبيئة تعليمية عالمية

التقت صحيفة المواطن جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، والتي أعلنت عن خطتها لافتتاح فرع في المملكة بعد توقيع اتفاقية رسمية خلال مؤتمر تنمية القدرات 2024، ضمن جهود المملكة لاستقطاب أفضل البرامج الأكاديمية والتعاون مع الجامعات الأمريكية.

وفي تصريح خاص، قال كريستوفر جونسون، مدير الشراكات العالمية في جامعة ولاية أريزونا: “نحن متحمسون لإطلاق فرع الجامعة في السعودية، ونسعى لتقديم تجربة تعليمية عالمية لطلاب المملكة، مع برامج مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتدعم المهارات المستقبلية.

وأضاف: جامعة أريزونا ستيت تقدم أكثر من 800 برنامج دراسة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتشمل مجالات الهندسة، الأعمال، الإدارة العالمية والفنون. نحن أكبر جامعة عامة في الولايات المتحدة من حيث أعداد الطلاب الدوليين، ونُعد خيارًا مفضلًا للطلاب السعوديين. ونتشابه مناخنا كثيرًا مع المملكة، خصوصًا مع طقس الرياض، لذا فإن الطلاب السعوديين مرحب بهم جدًا هنا.”

تعزيز التبادل الأكاديمي مع السعودية

كما التقت المواطن جامعة تمبل الأمريكية، التي أعربت عن حماسها للتوسع في المملكة ودعم الطلاب السعوديين من خلال برامج أكاديمية متنوعة ومبتكرة.

وفي تصريح خاص، قال مارتن ميلر، نائب الرئيس المساعد للشؤون العالمية في جامعة تمبل: “أنا مارتن ميلر، نائب الرئيس المساعد للشؤون العالمية في جامعة تمبل، وتقع جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا، بنسلفانيا، في الولايات المتحدة، ولدينا فروع في إيطاليا في روما، وفرعين في اليابان. جئت إلى السعودية مع منتدى EducationUSA لتعريف الطلاب السعوديين أكثر عن الجامعة، ومساعدتهم على اتخاذ قرارهم بالتقديم.

وتابع: الهدف الأساسي من زيارتي هو إقامة علاقات قوية مع الجامعات في السعودية، بحيث نستطيع دعم الطلاب السعوديين للدراسة في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تمكين الطلاب الأمريكيين من الدراسة في السعودية من خلال برامج التبادل الأكاديمي (Exchange Programs). وأوضح أن أكثر التخصصات طلبًا من قبل الطلاب الباحثين عن الدراسة هي الأعمال، الهندسة وعلوم الحاسوب، مؤكدًا حرص الجامعة على دعمهم في اختيار أفضل المسارات التعليمية المناسبة لهم.