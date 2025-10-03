Icon

الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة Icon إقبال جماهيري واسع في اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي Icon ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي Icon بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي Icon انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض Icon العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير Icon أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تصميم مصغر لتجربة السفاري

معرض الصقور والصيد يقدّم منطقة جديدة للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
معرض الصقور والصيد يقدّم منطقة جديدة للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استحدث معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، منطقة “سفاري المعرض” إضافة نوعية للفعاليات، تهدف إلى رفع الوعي بالحياة الفطرية في المملكة، والتعريف بالأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الاهتمام بالحفاظ على التوازن البيئي.

ويتيح “السفاري” للزوار خوض تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع الترفيه والمعرفة، إذ يمكنهم التعرّف على خصائص الحيوانات وبيئاتها الطبيعية، والتفاعل معها عبر أنشطة تشمل تجربة إطعامها في أجواء مهيأة لذلك.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من مشاركة الداخلية في معرض الصقور والصيد الدولي

لقطات من مشاركة الداخلية في معرض الصقور والصيد الدولي

اختتام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بحضور يتجاوز 640 ألف زائر

اختتام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بحضور يتجاوز 640 ألف زائر

تصميم مصغر لتجربة السفاري

وتضم المنطقة مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تعيش في المملكة، مثل: الحبارى، والوبر الصخري، والمها العربي، والظبي الفرساني، والظبي العفري، والنعام العربي، والوعل الجبلي، وظبي الريم، والأرنب البري، وذلك بهدف إبراز الجهود الوطنية المبذولة لحمايتها، وتعزيز الوعي بقيمة التنوع الحيوي وأهمية المحافظة عليه، إلى جانب منطقة مخصّصة لركوب الهجن، لإظهار مكانتها في ثقافة المملكة وموروثها الصحراوي، وتأكيد دورها التاريخي في حياة الإنسان في الجزيرة العربية.

والمعرض تصميم مصغر لتجربة السفاري، يركز على البيئة الصحراوية في المملكة وما تحويه من تنوع أصيل، وهو إضافة للمعرض يجمع الترفيه والمعرفة، ويوظف أساليب مبتكرة لتقريب الزوار من الحياة البرية في إطار يعزز مفهوم السياحة البيئية المسؤولة.

يذكر أن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، تتواصل حتى 11 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور...

السعودية اليوم
عروض يومية للفروسية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

عروض يومية للفروسية في معرض الصقور والصيد...

السعودية اليوم