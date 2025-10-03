معرض الصقور والصيد يقدّم منطقة جديدة للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض

استحدث معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، منطقة “سفاري المعرض” إضافة نوعية للفعاليات، تهدف إلى رفع الوعي بالحياة الفطرية في المملكة، والتعريف بالأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الاهتمام بالحفاظ على التوازن البيئي.

ويتيح “السفاري” للزوار خوض تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع الترفيه والمعرفة، إذ يمكنهم التعرّف على خصائص الحيوانات وبيئاتها الطبيعية، والتفاعل معها عبر أنشطة تشمل تجربة إطعامها في أجواء مهيأة لذلك.

تصميم مصغر لتجربة السفاري

وتضم المنطقة مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تعيش في المملكة، مثل: الحبارى، والوبر الصخري، والمها العربي، والظبي الفرساني، والظبي العفري، والنعام العربي، والوعل الجبلي، وظبي الريم، والأرنب البري، وذلك بهدف إبراز الجهود الوطنية المبذولة لحمايتها، وتعزيز الوعي بقيمة التنوع الحيوي وأهمية المحافظة عليه، إلى جانب منطقة مخصّصة لركوب الهجن، لإظهار مكانتها في ثقافة المملكة وموروثها الصحراوي، وتأكيد دورها التاريخي في حياة الإنسان في الجزيرة العربية.

والمعرض تصميم مصغر لتجربة السفاري، يركز على البيئة الصحراوية في المملكة وما تحويه من تنوع أصيل، وهو إضافة للمعرض يجمع الترفيه والمعرفة، ويوظف أساليب مبتكرة لتقريب الزوار من الحياة البرية في إطار يعزز مفهوم السياحة البيئية المسؤولة.

يذكر أن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، تتواصل حتى 11 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.