معظمهم أطفال.. مصرع 15 شخصًا غرقًا في غانا

لقي 15 شخصًا معظمهم من الأطفال مصرعهم في غرق قارب في بحيرة شمال شرق غانا.

وأفادت السلطات الغانية أن من بين القتلى 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عامًا، جراء الحادث الذي وقع في بحيرة فولتا بمنطقة أوتي.

وذكر بيان صادر عن هيئة الملاحة البحرية الغانية, أن الأطفال والضحايا الآخرين كانوا متوجهين من أوكوما إلى بوفيم عندما انقلب قاربهم، مشيرًا إلى نجاة أربعة أشخاص بالغين.

ونشرت السلطات فريقًا متخصصًا لتحديد سبب غرق القارب، في حين تشير النتائج الأولية إلى أن القارب كان محملًا بأكثر من طاقته.