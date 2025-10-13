معظمهم أطفال.. مصرع 15 شخصًا غرقًا في غانا

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
لقي 15 شخصًا معظمهم من الأطفال مصرعهم في غرق قارب في بحيرة شمال شرق غانا.
وأفادت السلطات الغانية أن من بين القتلى 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عامًا، جراء الحادث الذي وقع في بحيرة فولتا بمنطقة أوتي.
وذكر بيان صادر عن هيئة الملاحة البحرية الغانية, أن الأطفال والضحايا الآخرين كانوا متوجهين من أوكوما إلى بوفيم عندما انقلب قاربهم، مشيرًا إلى نجاة أربعة أشخاص بالغين.
ونشرت السلطات فريقًا متخصصًا لتحديد سبب غرق القارب، في حين تشير النتائج الأولية إلى أن القارب كان محملًا بأكثر من طاقته.