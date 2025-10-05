معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات

عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
قالت التأمينات الاجتماعية إن حالة اشتراك المشترك “غير نشط” لدى التأمينات تعني أنه ليس على رأس العمل حاليًا.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.