مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة

لقي عشرة سائحين من المجر وألمانيا حتفهم مع طيار كيني بعد تحطم طائرة خفيفة في كينيا اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الطيران: إن الطائرة كانت متجهة من منتجع دياني على ساحل المحيط الهندي إلى محمية ماساي مارا الكينية عندما تحطمت في حوالي الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش).

وتصاعد الدخان من حطام الطائرة التي سقطت في منطقة غابات بمقاطعة كوالي في جنوب شرق كينيا.

وأكدت الحكومة الكينية أنها أرسلت محققين لمعرفة ملابسات الحادث.

وأوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: إن ثمانية مجريين لقوا حتفهم بالإضافة إلى ألمانيين اثنين.