مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل

شنّت الشرطة البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو عملية أمنية ضد عصابة إجرامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وفقًا لتقارير إعلامية برازيلية صادرة اليوم.
وأفاد “تلفاز جلوبو” أن من بين القتلى (18) مشتبهًا بهم واثنين من عناصر الشرطة.
وشارك ما لا يقل عن (2500) شرطي في العملية لتنفيذ (100) مذكرة اعتقال.