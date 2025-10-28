Icon

مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شنّت الشرطة البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو عملية أمنية ضد عصابة إجرامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وفقًا لتقارير إعلامية برازيلية صادرة اليوم.

وأفاد “تلفاز جلوبو” أن من بين القتلى (18) مشتبهًا بهم واثنين من عناصر الشرطة.

وشارك ما لا يقل عن (2500) شرطي في العملية لتنفيذ (100) مذكرة اعتقال.

 

