مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل ستة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالقطاع.
وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن خمسة مواطنين قُتلوا جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية أثناء تفقدهم منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قُتل شخص سادس جنوب شرق خانيونس.
وقال الجيش الإسرائيلي: إن قواته أطلقت النار على مشتبه بهم اقتربوا من مواقعه في شمال غزة وجنوبها، عادًا ذلك خرقًا للاتفاق.
ويأتي ذلك في اليوم الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.