مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ40 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة والمدينة المنورة 40، الدمام 38، الأحساء 37، جدة وتبوك 36، الرياض والخرج وحائل وبريدة 35 درجة مئوية.

وأضاف: “تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن عرعر وسكاكا والمجمعة 34، الطائف وطريف 32، الباحة 28، أبها 27، السودة 21 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 10، أبها والباحة 16، الدمام وتبوك وبريدة 21، الرياض والخرج 22، جدة والمدينة المنورة 26، مكة المكرمة 30 درجة مئوية”.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.