Icon

السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية Icon مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى Icon الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات Icon “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية Icon الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل Icon رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان Icon تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل Icon ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ40 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة والمدينة المنورة 40، الدمام 38، الأحساء 37، جدة وتبوك 36، الرياض والخرج وحائل وبريدة 35 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا

الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق.. غدًا

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

وأضاف: “تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن عرعر وسكاكا والمجمعة 34، الطائف وطريف 32، الباحة 28، أبها 27، السودة 21 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 10، أبها والباحة 16، الدمام وتبوك وبريدة 21، الرياض والخرج 22، جدة والمدينة المنورة 26، مكة المكرمة 30 درجة مئوية”.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة

السعودية اليوم
اعتدال في الأجواء وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة مع دخول الخريف في الشمالية
السعودية اليوم

اعتدال في الأجواء وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة...

السعودية اليوم
طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية
الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى...

السعودية اليوم
طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق
أخبار رئيسية

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة...

أخبار رئيسية