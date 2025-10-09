Icon

خلال الفترة من 26 أكتوبر – 1 نوفمبر بمدينة الرياض

منتخب الدفاع المدني السعودي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
منتخب الدفاع المدني السعودي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
المواطن - فريق التحرير

يواصل منتخب الدفاع المدني السعودي استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر – 1 نوفمبر بمدينة الرياض، بالشراكة مع الإتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وانتظم أعضاء المنتخب السعودي في معسكر إعدادي بمركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بمدينة الرياض، وذلك لإجراء تمارين يومية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف الجهازين الفني والإداري، بما يعزز من مستوى اللياقة البدنية والجاهزية الفنية للبطولة.

وتأتي تلك الاستعدادات لإبراز جهود الدفاع المدني بالمملكة، وما وصلت إليه الكوادر الوطنية في مجال السلامة والحماية المدنية، واستخدام الآليات والمعدات المتطورة التي تعكس مستوى الجاهزية في جميع الأوقات.

ويضم المنتخب السعودي المشارك في البطولة (13) لاعباً هم مرتضى عبدالله الحماده، ضيف الله عبود آل محمد، سليمان مفضي المطيري، مهند صالح الغامدي، تركي صالح آل قريش، زياد سعد المساعد، حمزة معاذ عثمان، عبدالله معاذ عثمان، محمد صالح العتيبي، نواف غازي النفيعي، حسين علي البراق، محمد أحمد العمشاني، أحمد عبد المحسن الشمري.

ويضم الجهاز الإداري للمنتخب وليد بن محمد آل نمشان، وفيصل بن فواز الدلبحي، والجهاز الطبي يزيد بن أعوض الجهني، و صالح احمد الغامدي، كما يتكون الجهاز الفني علي عبدالعزيز الضعيان، ومحمد سعود الدعجاني، وفهد عبدالله النواف.

 

