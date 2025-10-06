منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع
يواصل منتخب الدفاع المدني السعودي معسكره الإعدادي في مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بمدينة الرياض، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، إحدى أبرز البطولات العالمية المتخصصة في هذا المجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2025.
ويجري لاعبو المنتخب تمارين يومية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف الجهازين الفني والإداري، وتهدف هذه التمارين إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية الفنية وتعزيز التناغم بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.
ويضم المنتخب (13) لاعبًا إلى جانب عدد من الإداريين والفنيين وجهاز طبي يعملون على تطبيق البرنامج التدريبي وفق أعلى المعايير، لضمان جاهزية اللاعبين.
ويأتي هذا المعسكر في إطار حرص المديرية العامة للدفاع المدني على دعم منسوبيها وتشجيع مشاركتهم في المحافل الرياضية الدولية، بما يجسد قيم الانضباط والاحترافية التي يتحلى بها رجال الدفاع المدني في مختلف الميادين.