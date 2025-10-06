Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
المواطن - فريق التحرير

يواصل منتخب الدفاع المدني السعودي معسكره الإعدادي في مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بمدينة الرياض، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، إحدى أبرز البطولات العالمية المتخصصة في هذا المجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2025.

ويجري لاعبو المنتخب تمارين يومية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف الجهازين الفني والإداري، وتهدف هذه التمارين إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية الفنية وتعزيز التناغم بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.

ويضم المنتخب (13) لاعبًا إلى جانب عدد من الإداريين والفنيين وجهاز طبي يعملون على تطبيق البرنامج التدريبي وفق أعلى المعايير، لضمان جاهزية اللاعبين.

ويأتي هذا المعسكر في إطار حرص المديرية العامة للدفاع المدني على دعم منسوبيها وتشجيع مشاركتهم في المحافل الرياضية الدولية، بما يجسد قيم الانضباط والاحترافية التي يتحلى بها رجال الدفاع المدني في مختلف الميادين.

