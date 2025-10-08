منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026

رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول “الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن
تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وافتتح إبراهيم عادل التهديف للفراعنة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، فيما سجل الملك المصري محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و84 ليمنح مصر التأهل للمونديال.
وتأهل منتخب مصر لكأس للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة.
2/0 #مصر_جيبوتي pic.twitter.com/C373tO3rls
— سديل عمر (@OmarAmal240019) October 8, 2025