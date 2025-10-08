Icon

منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مصر تتأهل لكأس العالم

وافتتح إبراهيم عادل التهديف للفراعنة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، فيما سجل الملك المصري محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و84 ليمنح مصر التأهل للمونديال.

وتأهل منتخب مصر لكأس للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة.

