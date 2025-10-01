مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح مهلة (90) يومًا اعتبارًا من اليوم، لملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المناطق العقارية التي انتهت فترة التسجيل المحددة لها للتسجيل العيني الأول بمنطقة الرياض، داعية إلى سرعة المبادرة بتقديم طلبات التسجيل العيني ضمن السجل العقاري.

طلبات التسجيل العيني للعقارات

وأوضحت الهيئة أن المهلة تشمل (55) منطقة عقارية في منطقة الرياض، تتضمن أحياء عدة بمدينة الرياض مثل: (حي الفلاح، حي التعاون، حي الوادي، حي الازدهار، حي المصيف، حي الغدير، حي النفل، حي المروج، حي الملك سلمان، ضواحي شرق الرياض، مخططات شمال الرياض، حي العقيق، حي الندى، حي المحمدية، حي الرائد، حطين، النخيل، الملقا، النرجس، الورود، الرحمانية، العارض، الربيع، جامعة الملك سعود، حي الصحافة، الملك فهد، حي الياسمين، حي القيروان، حي الخليج، حي المونسية، المغرزات، حي النهضة، حي المرسلات، جامعة الإمام محمد بن سعود، حي الأندلس، الملك عبدالله، حي إشبيلية، حي الروضة، حي الملك فيصل، حي غرناطة، حي الشهداء، حي المعيزلية، حي اليرموك، حي القدس، حي النزهة، حي القادسية، حي الحمراء، حي قرطبة، حي لبن، حي الحزم، حي الزهرة، حي السويدي الغربي، حي العريجاء الأوسط، حي العوالي، حي العريجاء الغربي، حي ظهرة البديعة، حي الهدا، جزء من حي سدرة، جزء من حي الشعلة، جزء من حي الفرسان، حي النخبة، حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء، حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير، حي طويق، جزء من عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدفاع، حي دار البيضاء، مخطط لدن، حي الزهراء، حي الضباط، حي المربع، حي الناصرية، حي النموذجية، حي العليا، حي المعذر الشمالي، حي المؤتمرات، حي الملز، جزء من ضاحية نمار، حي طيبة، حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة “خنشليلة”، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي البيان، حي الصفا، حي الفاروق، حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، حي الوسام، حي السحاب، حي المرجان، حي البشائر، حي الإسكان، حي البرية، المدينة الصناعية الجديدة، حي هيت، خشم العان، حي أحد، حي عكاظ، حي ديراب، حي المنصورية، حي الحائر، حي العماجية، حي الغنامية، أم الشعال، حي السهباء، المصفاة، جزء من حي الخير، حي السويدي، حي سلطانة، حي الدريهمية، حي الشرفية، حي المعذر، حي أم الحمام الشرقي، حي أم الحمام الغربي، حي البديعة، حي العريجاء، حي العمل، حي ثليم، حي الفوطة، حي سكيرينة، حي منفوحة، حي معكال، حي أم سليم، حي العود، حي اليمامة، حي الوسيطا، حي سلام، حي الوشام، حي جبرة، حي البطيحا، حي عتيقة، حي الصالحية، حي الدوبية، حي القرى، حي الشميسي، حي غبيرا، حي صياح، حي الجرادية، حي المرقب، حي الدحو، حي منفوحة الجديدة، حي الديرة، حي الرفيعة).

كما تشمل الأحياء التالية بمحافظة الدرعية: (ظهرة العودة غرب، ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاة، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك، حي المغترة، حي عقرباء، حي سلام، حي الوادي، حي العدل، حي نجد، حي الوصيل، حي الأمير سلطان، حي الواحة، هجرة بويضة).

وفي محافظة المزاحمية: (وسيلة، نوارة، غرناطة، طويق، شخيب، حضار، الياسمين، الورود، الواحة، الهدا، المروج، المحمدية، اللؤلؤة، الغطغط، العليا، الصناعية، الصقورية، الشلال، الريف، الراشدية، الحزيمية، الحزم، الجامعة، الأندلس، مشيرفة).

إضافة إلى عدد من المخططات الزراعية بمحافظتي حريملاء ومرات.

وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني يعتمد على بيانات جيومكانية دقيقة وتقنيات حديثة، ويشترط وجود صك ملكية إلكتروني لإتمام عملية التسجيل. كما أوضحت أنه يمكن لملاك العقارات الذين لم يستوفوا المتطلبات النظامية للتسجيل لعدم امتلاكهم صكًا إلكترونيًا، التقديم عبر الخدمة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، حيث تتيح لهم الخدمة تقديم أسباب عدم التسجيل خلال الفترة المحددة؛ بهدف حفظ الحقوق وتعزيز مرونة التعاملات العقارية، بما يحقق مستهدفات المنظومة العقارية.

وأكدت “الهيئة” أن جميع المناطق والأحياء العقارية المستهدفة من التسجيل العيني يُعلن عنها عبر المنصات والوسائل الرسمية للهيئة والسجل العقاري قبل بدء التسجيل، وينوّه بقرب انتهاء الفترة المحددة. وبعد التسجيل، يُصدر “رقم عقار” وصك ملكية حديث يتضمن الموقع الجغرافي والبيانات الدقيقة للعقار، بما يعزز توثيق الملكيات ويحفظ الحقوق ويسهم في تطوير واستدامة القطاع العقاري.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المعلنة إلى سرعة تسجيل عقاراتهم أو تقديم الطلبات الورقية قبل انتهاء المهلة، عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية ، مع إمكانية الاستفادة من الدعم الفني والاستفسارات عبر الرقم الموحد (199002) أو من خلال التطبيق الرسمي.