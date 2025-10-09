مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حي الرحمانية

تواصل “مواقف الرياض” مسيرة التوسع في تفعيل المواقف المدارة داخل الأحياء السكنية، معلنةً عن بدء التفعيل في حي الرحمانية ابتداءً من 12 أكتوبر 2025، ضمن المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى تنظيم وإدارة المواقف العامة في مدينة الرياض ومعالجة أبرز التحديات الناجمة عن الوقوف العشوائي، وتسرّب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري.

ويأتي هذا التفعيل استكمالًا لخطة التوسع التي بدأت في حي الورود خلال أغسطس الماضي، حيث شهد الحي أول تطبيق للنظام داخل الأحياء السكنية، ليتجاوز عدد التصاريح السكنية الصادرة أكثر من 10 آلاف تصريح، مما يعكس تفاعل السكان وتعاونهم مع الحل التنظيمي الجديد وحرصهم على تحسين تجربة الوقوف داخل أحيائهم.

وتُعد المواقف المدارة أحد الحلول الحضرية الذكية التي تسهم في تنظيم الوقوف داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، عبر إتاحة استخدام المواقف لسكان الحي وزوارهم فقط والحد من وقوف المركبات غير المصرح لها، بما يعزز راحة السكان وجودة حياتهم.

آلية التنظيم

وتعتمد آلية التنظيم على إصدار تصاريح رقمية للسكان وزوارهم عبر تطبيق “مواقف الرياض” المرتبط بـ منصة “نفاذ”، مما يتيح سهولة التسجيل والربط الآمن، كما تُستخدم مركبات رقابية ذكية مزودة بتقنيات الرصد الآلي لتمييز المركبات المصرّح لها بالوقوف من المركبات المتسربة وغير المصرح لها، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا وتعزيز الامتثال داخل الأحياء.

ويتيح النظام للسكان حق إصدار تصاريح سكنية (مجانية) بسهولة عبر تطبيق “مواقف الرياض” سواء كانت لمركباتهم المسجلة بأسمائهم أو المركبات المفوضون عليها، بناءً على عنوانهم الوطني، إضافة إلى إمكانية إصدار تصاريح للزوار مجانية وفق احتياجهم، وتشمل تصاريح الزوار نوعين: دعوة عامة تُستخدم في حال وجود تجمعات كبيرة، ودعوة خاصة صالحة مدة ثلاثة أيام.

وتشمل المرحلة الحالية من “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة في عدة أحياء سكنية في مدينة الرياض، من بينها أحياء الورود، الرحمانية، المروج، غرب العليا، الملك فهد، والسليمانية، على أن يتم التفعيل التدريجي لبقية الأحياء بعد حي الرحمانية ضمن خطة توسعية تهدف إلى تنظيم أكثر من 300 ألف موقف مدار مجاني داخل الأحياء السكنية وأكثر من 20 ألف موقف مدفوع على الشوارع التجارية.

يذكر أن “مواقف الرياض” تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المساحات العامة وتنظيم المواقف داخل الأحياء، ضمن منظومة متكاملة بما يسهم في زيادة المعروض من المواقف وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في مدينة الرياض.