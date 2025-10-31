مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل تنظيم المواقف المدارة المجانية في حي العليا الغربي ابتداءً من يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من خطة التوسع داخل الأحياء السكنية بعد نجاح التفعيل في حيّي الورود والرحمانية، استمرارًا لجهودها في تنظيم الوقوف داخل الأحياء وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض.

ويأتي هذا التفعيل ضمن مرحلة توسع جديدة تستهدف تغطية عدد أكبر من الأحياء خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الانتقال من مرحلة التشغيل التدريجي إلى مرحلة التفعيل الواسع لتنظيم المواقف المدارة داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، بهدف تحسين المشهد الحضري والإسهام في تنظيم مواقف السكان وزوارهم.

نظام المواقف المدارة

ويعتمد نظام المواقف المدارة على تنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، عبر منح أولوية الوقوف لسكان الحي وزوارهم فقط، مما يسهم في الحد من الوقوف العشوائي وتسرّب المركبات من المناطق التجارية إلى الأحياء السكنية، ويتم تطبيق النظام من خلال تصاريح رقمية مجانية تستخرج بناء على العنوان الوطني من خلال تطبيق مواقف الرياض المرتبط بمنصة “نفاذ” للسكان وزوارهم بهدف تمييز مركباتهم عن المركبات المتسربة.

ويمثل تفعيل المواقف في حي العليا الغربي خطوة مهمة في وتيرة التوسع، ويعكس تقدم الجهود نحو تغطية أوسع للأحياء السكنية ذات الأولوية، وحيث جرى حتى الآن تفعيل أكثر من 30 ألف موقف مدار، والعمل جار على تسريع وتيرة التفعيل وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالتنظيم، بما يسهل على السكان والزوار تجربة الوقوف داخل أحيائهم ويعزز جودة الحياة في مدينة الرياض.

كمل سجلت الأحياء التي شملها التفعيل مسبقًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح السكنية وتصاريح الزوار الصادرة خلال الفترة الماضية، مما يعكس تفاعل السكان الإيجابي وتعاونهم لتفعيل النظام واهميته في تنظيم مواقف حيهم.

ويُعد حي العليا الغربي أحد الأحياء الحيوية التي تجمع بين الاستخدامين السكني والتجاري، ما يجعل تنظيم المواقف فيه خطوة محورية لضبط تداخل الاستخدامات وتحقيق توازن أكبر لاستخدام المواقف العامة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الوصول إلى المرافق والخدمات.

كما تسهم الحلول التقنية المستخدمة مثل مركبات الرقابة المزودة بأنظمة الرصد الآلي في رفع كفاءة الإدارة التشغيلية وتحسين مستوى الامتثال داخل الأحياء.

حلول تقنية

ودعت “مواقف الرياض” سكان حي العليا الغربي إلى بدء استخراج تصاريح مركباتهم السكنية عبر تطبيق مواقف الرياض استعدادًا لتفعيل المواقف المدارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم الوقوف داخل الحي وبشكل مجاني.

وتواصل مواقف الرياض تنفيذ خطة التوسع التدريجي لتفعيل المواقف المدارة في أحياء أخرى تشمل المروج، الملك فهد، والسليمانية خلال الفترة المقبلة، ضمن منظومة متكاملة تشمل المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، والمواقف المدارة المجانية، والمواقف خارج الشارع في مواقع متعددة، بما يعزز كفاءة تنظيم المواقف العامة في مدينة الرياض.