موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
المواطن - واس

شاركت “سعوديبيديا” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بجناح يهدف إلى التعريف بالموسوعة وما تقدمه من محتوى وطني يدعم الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور وتوسيع دائرة المستفيدين من محتواها، إضافة إلى حرص الموسوعة على الحضور الفاعل في المحافل الثقافية التي تجمع القراء والمثقفين والمهتمين بالمعرفة.

موسوعة سعوديبيديا في معرض الكتاب

وأوضح الرئيس التنفيذي لمبادرة سعوديبيديا، حامد الشهري، أن مشاركة الموسوعة تأتي لإبراز ما تقدمه من محتوى يختص بالشأن السعودي عبر اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية، إضافة إلى المواد المرئية والمسموعة، التي تتيح المعلومات الموثوقة عن المملكة العربية السعودية.

وأضاف الشهري أن جناح سعوديبيديا في المعرض يضم منصات تعريفية وتفاعلية تتيح للزوار الاطلاع على محتوى المنصة، إضافة إلى ربط التجربة الميدانية في المعرض بالحضور الرقمي عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) وروابط تفاعلية تقود مباشرة إلى الموقع الرسمي، بهدف زيادة حجم الزيارات الإلكترونية.

وتأتي مشاركة سعوديبيديا لتعزيز الهوية الرقمية للموسوعة وزيادة الظهور في نتائج محركات البحث، من خلال تفاعل الجمهور والمشاركة عبر القنوات الرقمية للمحتوى الموسوعي الذي يعكس واقع المملكة من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية.

وتندرج مبادرة سعوديبيديا ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

