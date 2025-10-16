Icon

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
موعد إيداع الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ، مشددً على أهمية سداد الأقساط حسب الجدولة مع الجهة الممولة.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

الإسكان: 199090 يستقبل أكثر من 111 ألف اتصال في مارس الماضي

الصندوق العقاري يمكن 813 ألف مستفيد من تملك السكن

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

