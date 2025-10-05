موعد انتخابات مجلس النواب في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أن انتخابات مجلس النواب المصري ستُجرى على مرحلتين، موضحة أن المرحلة الأولى ستبدأ خارج مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب في مصر

وأفاد رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي عقده أمس بأن المرحلة الثانية ستبدأ خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى ستُجرى خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 11 ديسمبر المقبل، مضيفًا أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية ستُجرى خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 25 ديسمبر المقبل.