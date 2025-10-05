Icon

موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 Icon بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية Icon ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال Icon البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل Icon المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر Icon موعد انتخابات مجلس النواب في مصر Icon التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية  Icon انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا Icon تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان Icon جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

موعد انتخابات مجلس النواب في مصر

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
موعد انتخابات مجلس النواب في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أن انتخابات مجلس النواب المصري ستُجرى على مرحلتين، موضحة أن المرحلة الأولى ستبدأ خارج مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب في مصر

وأفاد رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي عقده أمس بأن المرحلة الثانية ستبدأ خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 2 ديسمبر المقبل.

قد يهمّك أيضاً
محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام للمتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام للمتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

بالفيديو.. مصر تشتغل وجهات إعلامية تنقسم حول “أحداث الأربعاء”

بالفيديو.. مصر تشتغل وجهات إعلامية تنقسم حول “أحداث الأربعاء”

وأشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى ستُجرى خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 11 ديسمبر المقبل، مضيفًا أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية ستُجرى خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025، فيما ستُعلن النتائج يوم 25 ديسمبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة
حصاد اليوم

وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في...

حصاد اليوم
هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟
العالم

هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟

العالم
مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين
السوق

مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في...

السوق
افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عامًا من اكتشافها
العالم

افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226...

العالم