Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت شعار يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر

موعد بدء موسم التشجير الوطني 2025 وإطلاق الهوية الرسمية

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠١ مساءً
موعد بدء موسم التشجير الوطني 2025 وإطلاق الهوية الرسمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يستعد البرنامج الوطني للتشجير لإطلاق موسم التشجير الوطني 2025 في 26 أكتوبر الجاري، تحت شعار “يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر”، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج أن موسم هذا العام يأتي لترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، ورفع الوعي بأثر الممارسات البيئية الخاطئة، إضافةً إلى تشجيع العمل التطوعي البيئي وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة البيئية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية الخضراء.. زراعة 10 مليارات شجرة حلم يتحقق

السعودية الخضراء.. زراعة 10 مليارات شجرة حلم يتحقق

البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية

البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من...

موسم التشجير الوطني

وأشار إلى أن موسم التشجير الوطني 2024 حقق إنجازات بارزة في مختلف مناطق المملكة، تمثلت في زيادة عدد الأشجار المزروعة وتأهيل الأراضي المتدهورة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركات المجتمعية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة؛ مما أسهم في دعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن الطبيعي.

وتزامنًا مع الاستعدادات لإطلاق الموسم، أطلق البرنامج الهوية الرسمية لموسم التشجير الوطني 2025، التي تتضمن مضامين وطنية وبيئية تُجسّد رسالة الموسم في جعل التشجير التزامًا مستدامًا ومسؤوليةً مشتركة نحو أجيال المستقبل، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى استخدام الهوية الرسمية للموسم في المواد الإعلامية والبصرية كافة؛ لتوحيد الرسائل والهوية الاتصالية لموسم التشجير الوطني.

ويُعد موسم التشجير الوطني حراكًا وطنيًا بيئيًا ومجتمعيًا شاملًا، يُرسّخ مفهوم الاستدامة، ويجسّد دور مختلف القطاعات وأفراد المجتمع في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد