موعد بدء موسم التشجير الوطني 2025 وإطلاق الهوية الرسمية

يستعد البرنامج الوطني للتشجير لإطلاق موسم التشجير الوطني 2025 في 26 أكتوبر الجاري، تحت شعار “يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر”، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج أن موسم هذا العام يأتي لترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، ورفع الوعي بأثر الممارسات البيئية الخاطئة، إضافةً إلى تشجيع العمل التطوعي البيئي وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة البيئية.

موسم التشجير الوطني

وأشار إلى أن موسم التشجير الوطني 2024 حقق إنجازات بارزة في مختلف مناطق المملكة، تمثلت في زيادة عدد الأشجار المزروعة وتأهيل الأراضي المتدهورة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركات المجتمعية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة؛ مما أسهم في دعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن الطبيعي.

وتزامنًا مع الاستعدادات لإطلاق الموسم، أطلق البرنامج الهوية الرسمية لموسم التشجير الوطني 2025، التي تتضمن مضامين وطنية وبيئية تُجسّد رسالة الموسم في جعل التشجير التزامًا مستدامًا ومسؤوليةً مشتركة نحو أجيال المستقبل، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى استخدام الهوية الرسمية للموسم في المواد الإعلامية والبصرية كافة؛ لتوحيد الرسائل والهوية الاتصالية لموسم التشجير الوطني.

ويُعد موسم التشجير الوطني حراكًا وطنيًا بيئيًا ومجتمعيًا شاملًا، يُرسّخ مفهوم الاستدامة، ويجسّد دور مختلف القطاعات وأفراد المجتمع في الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.