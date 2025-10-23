Icon

حصاد اليوم

موعد صدور أهلية حساب المواطن

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
موعد صدور أهلية حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

موعد صدور أهلية حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بشأن موعد صدور أهلية حساب المواطن على منصة إكس، اليوم الخميس.

موعد صدور أهلية حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

