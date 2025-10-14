Icon

موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

نتائج أهلية حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر منصة إكس على استفسارات بشأن موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

إيداع دعم شهر أكتوبر:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

