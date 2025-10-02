موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

Icon

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
المواطن - واس

حقق فريق موناكو الفرنسي تعادلًا مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب لويس الثاني, في إطار الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم النرويجي إرلينج هالاند، هدفي “السيتي” في الدقيقتين (15) و(44)، بينما أحرز هدفي موناكو كل من جوردان تيزيه في الدقيقة (18), وإيريك ديي في الدقيقة (90) من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى (4) نقاط بعد انتصاره في الجولة الأولى على نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين.

وفي المقابل، حصد موناكو على النقطة الأولى له في مرحلة الدوري، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام كلوب بروج البلجيكي (4 – 1).

