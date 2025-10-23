ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي

وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم 2022، على تمديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي، اليوم الخميس.

ونشر إنتر ميامي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميسي يوقّع على عقد جديد، مرفقا بتعليق “إنه في المنزل”، حيث سيبقى حتى عام 2028.