ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها

اجتاحت العاصفة الاستوائية “ميليسا” منطقة الكاريبي الوسطى في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، فيما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنها يمكن أن تشتد قريبًا وتتجاوز جامايكا بصفتها إعصارًا قويًا، بينما تتسبب في حدوث فيضانات عارمة “كارثية” وانهيارات أرضية محتملة في جنوب هايتي.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة بطيئة الحركة وغير المنتظمة في سقوط أمطار غزيرة على جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمركزت العاصفة على بعد نحو 150 ميلًا(245 كيلومترًا) جنوب شرق “كينجستون” في جامايكا وعلى بعد نحو 270 ميلًا (430 كيلومترًا) جنوب غرب “بورت-أو-برنس” في هايتي، وكانت مصحوبة برياح أقصى سرعة لها 45 ميلًا في الساعة (75 كيلومترًا في الساعة)، وتتحرك شمالًا بسرعة 3 أميال في الساعة (6 كيلومترات بالساعة)، حسب المركز الأمريكي.

وكانت العاصفة الاستوائية “ميليسا” قد تسببت الأربعاء الماضي في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان، بينما حذّر خبراء الأرصاد من خطر فيضانات كبيرة بمنطقة الكاريبي الشمالية، وحث المسؤولون السكان في المناطق المعرضة للفيضانات على التوجه إلى مناطق مرتفعة.