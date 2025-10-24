ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة
اجتاحت العاصفة الاستوائية “ميليسا” منطقة الكاريبي الوسطى في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، فيما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنها يمكن أن تشتد قريبًا وتتجاوز جامايكا بصفتها إعصارًا قويًا، بينما تتسبب في حدوث فيضانات عارمة “كارثية” وانهيارات أرضية محتملة في جنوب هايتي.
ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة بطيئة الحركة وغير المنتظمة في سقوط أمطار غزيرة على جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتمركزت العاصفة على بعد نحو 150 ميلًا(245 كيلومترًا) جنوب شرق “كينجستون” في جامايكا وعلى بعد نحو 270 ميلًا (430 كيلومترًا) جنوب غرب “بورت-أو-برنس” في هايتي، وكانت مصحوبة برياح أقصى سرعة لها 45 ميلًا في الساعة (75 كيلومترًا في الساعة)، وتتحرك شمالًا بسرعة 3 أميال في الساعة (6 كيلومترات بالساعة)، حسب المركز الأمريكي.
وكانت العاصفة الاستوائية “ميليسا” قد تسببت الأربعاء الماضي في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان، بينما حذّر خبراء الأرصاد من خطر فيضانات كبيرة بمنطقة الكاريبي الشمالية، وحث المسؤولون السكان في المناطق المعرضة للفيضانات على التوجه إلى مناطق مرتفعة.