خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة الهادف لمتابعة الأعمال والترتيبات المتعلقة بموسمي العمرة والحج.

وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة وخلال فترة إقامتهم وحتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين -بإذن الله-، منوهًا بأهمية رفع مستوى جاهزية الجهات والاستعداد المستمر لتنفيذ الخطط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات خلال موسمي العمرة والحج، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص على تهيئة السُبل وتوفير جميع التسهيلات لضيوف الرحمن.

واستعرضت اللجنة جهود وأعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بما يمكنهم من أداء عباداتهم في أمن وسكينة.

وتابعت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي، والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها للتسهيل على الحجيج، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

