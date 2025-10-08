نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
باشرت السفارة السعودية في تركيا نقل مواطن بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لاستكمال العلاج.
وتم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج.