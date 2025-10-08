Icon

حصاد اليوم

نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٥ مساءً
نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

باشرت السفارة السعودية في تركيا نقل مواطن بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لاستكمال العلاج.

وتم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج.

 

