نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية

باشرت السفارة السعودية في تركيا نقل مواطن بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة لاستكمال العلاج.

وتم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج.