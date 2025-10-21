نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع هزة أرضية تضرب جنوب إيران برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وحرصًا على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين السعوديين في الخارج، تم نقل مواطن سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من سلطنة عمان إلى المملكة لاستكمال علاجه.
وتمت عملية الإخلاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الخارجية، ممثلةً بالسفارة السعودية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة بصحة وسلامة المواطنين في مختلف دول العالم، وتجسيدًا لمبدأ التكامل بين الجهات الحكومية في التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة.