نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً
نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وحرصًا على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين السعوديين في الخارج، تم نقل مواطن سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من سلطنة عمان إلى المملكة لاستكمال علاجه.

نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي

وتمت عملية الإخلاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الخارجية، ممثلةً بالسفارة السعودية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة بصحة وسلامة المواطنين في مختلف دول العالم، وتجسيدًا لمبدأ التكامل بين الجهات الحكومية في التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة.

 

