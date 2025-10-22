نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة

سجّل القطاع السياحي في منطقة المدينة المنورة ارتفاعًا قويًا في حجم السجلّات التجارية لأنشطة القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م، بواقع (3877) سجلًا تجاريًا، بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن أرقام السجلات التجارية لأنشطة قطاع السياحة والإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات، وقصور وقاعات الأفراح في المنطقة، أظهرت تحقيق نموٍ قويٍ ومُستدام لأنشطة القطاع السياحي، صعودًا من (2700) سجلٍ تجاري في مطلع العام 2024م، إلى (3877) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول من العام 2025م، محققًا معدل نموٍ سنوي، بارتفاع بلغ نحو (44.8%).

وأرجعت النموّ المتسارع لأنشطة القطاع السياحي إلى زيادة حجم الاستثمار في السياحة والخدمات المساندة لها، مدفوعًا بارتفاع أعداد الزوار، وزيادة الطلب على مختلف أنواع الخدمات السياحية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة القطاع السياحي، محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية.