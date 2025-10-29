Icon

نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024

مرخصة من وزارة الاعلام

بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2,367 مليار ريال

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024م، التي تضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي توضح الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال في المملكة.
وفي هذا السياق، سجلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعًا سنويًا لتصل إلى 5,500 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 3.9%، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2,367 مليار ريال بمعدل نمو قدره 9.3%، وبلغت تعويضات المشتغلين 588.8 مليار ريال محققةً نموًا سنويًا بنسبة 8.1%.

ارتفاع الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، وعند المقارنة بالعام 2023م، سجّلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعًا سنويًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 7.3%، وكل من نشاط التشييد ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% و8.5% على التوالي.

ومن جانب النفقات التشغيلية، فقد ارتفعت في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 23.5%، ونشاط الصناعة التحويلية بنسبة 9.5%، ونشاط التشييد بنسبة 10.7%.
أما من جانب تعويضات المشتغلين، أظهرت النتائج ارتفاعها في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت تعويضات المشتغلين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.7%، ونشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2% ونشاط التشييد بنسبة 10.0%.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة إحصاءات الأعمال الهيكلية بشكل سنوي والتيتُعد من أبرز الإحصاءات الاقتصادية التي توفر مؤشرات تفصيلية تعكس هيكل الأنشطة الاقتصادية، وتهدف إلى قياس كلٍّ من الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين، إضافةً إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى المصنفة وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

