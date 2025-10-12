نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن موسم سهيل ينتهي في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، ليعقبه مباشرة موسم الوسم الذي يبدأ في السادس عشر من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعد من أبرز المراحل المناخية في شبه الجزيرة العربية.

وأوضح المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الوسم لا يُعد نجمًا محددًا في السماء ولا منزلة فلكية، بل هو وصف زمني يُطلق على مرحلة من فصول السنة، تمتد عبر أربع منازل قمرية، تبدأ بـ”العواء” في 16 أكتوبر، ثم “السماك” في 29 أكتوبر، تليها “الغفر” في 11 نوفمبر، وتنتهي بـ”الزبانا” في 24 نوفمبر.

وأضاف أن بداية الوسم تأتي مباشرة بعد طلوع نجم الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، مبينًا أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة وزيادة في فرص هطول الأمطار، ما يجعلها موسمًا مثاليًا للزراعة والرعي في مختلف مناطق المملكة.

واختتم المسند حديثه بالتنويه إلى أهمية متابعة الأحوال الجوية خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لما تمثله هذه التغيرات المناخية من تأثير مباشر على الأنشطة الزراعية والحياة الفطرية في المملكة.