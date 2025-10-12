نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن موسم سهيل ينتهي في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، ليعقبه مباشرة موسم الوسم الذي يبدأ في السادس عشر من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعد من أبرز المراحل المناخية في شبه الجزيرة العربية.
وأوضح المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الوسم لا يُعد نجمًا محددًا في السماء ولا منزلة فلكية، بل هو وصف زمني يُطلق على مرحلة من فصول السنة، تمتد عبر أربع منازل قمرية، تبدأ بـ”العواء” في 16 أكتوبر، ثم “السماك” في 29 أكتوبر، تليها “الغفر” في 11 نوفمبر، وتنتهي بـ”الزبانا” في 24 نوفمبر.
وأضاف أن بداية الوسم تأتي مباشرة بعد طلوع نجم الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربعة، مبينًا أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة وزيادة في فرص هطول الأمطار، ما يجعلها موسمًا مثاليًا للزراعة والرعي في مختلف مناطق المملكة.
واختتم المسند حديثه بالتنويه إلى أهمية متابعة الأحوال الجوية خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لما تمثله هذه التغيرات المناخية من تأثير مباشر على الأنشطة الزراعية والحياة الفطرية في المملكة.