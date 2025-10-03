نوء الصرفة يطل على السعودية.. اعتدال الأجواء تدريجيًا بعد القيظ

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم يشهد دخول نوء الصرفة، وهو النجم الرابع والأخير من نجوم سهيل.
وتابع المسند عبر حسابه في منصة إكس أن الليل تبلغ مدته 12 ساعة و8 دقائق، بينما النهار 11 ساعة و52 دقيقة، موضحًا أن دخول نوء الصرفة يعد إيذانًا بانتهاء حر الصيف وبداية اعتدال الأجواء تدريجيًا تمهيدًا لموسم الشتاء.
ويُعد دخول نوء الصرفة علامة مهمة في التقويم النجمي عند العرب، إذ يمثل نهاية مربعانية القيظ، ويُنتظر بعده موسم الوسم الذي يعد من أبرز مواسم الأمطار في الجزيرة العربية.