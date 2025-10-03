Icon

نوء الصرفة يطل على السعودية.. اعتدال الأجواء تدريجيًا بعد القيظ

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم يشهد دخول نوء الصرفة، وهو النجم الرابع والأخير من نجوم سهيل.

وتابع المسند عبر حسابه في منصة إكس أن الليل تبلغ مدته 12 ساعة و8 دقائق، بينما النهار 11 ساعة و52 دقيقة، موضحًا أن دخول نوء الصرفة يعد إيذانًا بانتهاء حر الصيف وبداية اعتدال الأجواء تدريجيًا تمهيدًا لموسم الشتاء.

ويُعد دخول نوء الصرفة علامة مهمة في التقويم النجمي عند العرب، إذ يمثل نهاية مربعانية القيظ، ويُنتظر بعده موسم الوسم الذي يعد من أبرز مواسم الأمطار في الجزيرة العربية.

