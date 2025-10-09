Icon

بسبب دخان على متنها

هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في بوخارست

الجمعة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في بوخارست
المواطن - فريق التحرير

اضطرت رحلة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من إسطنبول إلى لندن للهبوط اضطراريًا اليوم في مطار هنري كواندا الدولي بالعاصمة الرومانية بعد انبعاث دخان على متن الطائرة.

وكان على متن الطائرة 142 راكبًا، وعانى أربعة أشخاص من احتمال استنشاق الدخان، لكنهم لم يحتاجوا إلى رعاية طبية بعد إخلاء جميع الركاب.
وفور الهبوط، صعدت فرق الاستجابة للطوارئ والطاقم الطبي للطائرة للتأكد من سلامة الركاب.

