هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في بوخارست

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
اضطرت رحلة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من إسطنبول إلى لندن للهبوط اضطراريًا اليوم في مطار هنري كواندا الدولي بالعاصمة الرومانية بعد انبعاث دخان على متن الطائرة.
وكان على متن الطائرة 142 راكبًا، وعانى أربعة أشخاص من احتمال استنشاق الدخان، لكنهم لم يحتاجوا إلى رعاية طبية بعد إخلاء جميع الركاب.
وفور الهبوط، صعدت فرق الاستجابة للطوارئ والطاقم الطبي للطائرة للتأكد من سلامة الركاب.