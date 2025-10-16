هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأميركي في بريطانيا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أجرت طائرة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأربعاء، هبوطا اضطراريا في المملكة المتحدة بسبب تشقق في زجاجها الأمامي.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أن “هيغسيث كان عائدًا إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عندما هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار بريطاني”.
وكتب بارنيل عبر منصة “إكس”: “هبطت الطائرة وفق الإجراءات المرعية، وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وبينهم الوزير هيغسيث، سالمون”.
وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر “إكس” أيضًا: “كل شيء على ما يرام، الحمد لله! المهمة متواصلة!”.
وخلال اجتماع حلف شمال الأطلسي، دعا بيت هيغسيث الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.