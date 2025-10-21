Icon

بقوة 4.7 درحات

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ مساءً
هزة أرضية تضرب جنوب إيران
المواطن - فريق التحرير

ضربت هزة أرضية اليوم محافظة فارس جنوبي إيران بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني أن مركز الهزة كان في مدينة “سبيدان” وعلى عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وتتعرض إيران لهزات أرضية مختلفة الشدة؛ نظرًا لوقوعها على منطقة فوالق رئيسية.

