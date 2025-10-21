هزة أرضية تضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية اليوم محافظة فارس جنوبي إيران بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني أن مركز الهزة كان في مدينة “سبيدان” وعلى عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتتعرض إيران لهزات أرضية مختلفة الشدة؛ نظرًا لوقوعها على منطقة فوالق رئيسية.