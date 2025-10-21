نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع هزة أرضية تضرب جنوب إيران برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
ضربت هزة أرضية اليوم محافظة فارس جنوبي إيران بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني أن مركز الهزة كان في مدينة “سبيدان” وعلى عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وتتعرض إيران لهزات أرضية مختلفة الشدة؛ نظرًا لوقوعها على منطقة فوالق رئيسية.