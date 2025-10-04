Icon

لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
المواطن - فريق التحرير

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على المعاش الخاص بالمستفيد في نظام التأمينات.

كما أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

لا يمكن شراء مدد خدمة

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك بأنظمة  التأمين والتقاعد

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

 

 

