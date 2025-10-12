Icon

هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)، كما لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تم تكبدها و لا تتعلق بالنشاط الأقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.

وتابعت عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن أن ذلك يشمل بعض أشكال النفقات المقيدة مثل الخدمات الترفيهية والخدمات الثقافية وخدمات الطعام والمركبات المقيـدة أو أي تكاليف أخرى تتعلق بتوريدات معفاة مـن ضريبة القيمة المضافة، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: هنا.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (Zatca_Care@) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

